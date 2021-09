Jul, Naps, Drogba... présents pour un match caritatif au stade Vélodrome

Jul, Naps, Didier Drogba, Djibril Cissé... retrouvez les pour le match des héros le 13 octobre.

par Team Mouv'

Ce lundi 7 septembre marque l'ouverture de la billetterie pour le match caritatif opposant la Team OM et la team UNICEF . Le stade vélodrome devrait avoir l'honneur d'accueillir des stars telles que Jul, Naps, Didier Drogba, Djibril Cissé ou encore Tony Parker .

Deux équipes unies pour la même cause

Le principal objectif de cet évènement est de rassembler un maximum de fonds pour l'UNICEF, plus précisément pour leur programme Conceptos Plasticos, et pour la Fondation Didier Drogba qui agit dans le développement de l'Afrique. Deux équipes s'affronteront donc le 13 octobre prochain dans l'enceinte marseillaise . La première, la team UNICEF coachée par Arsène Wenger, sera composée entre autre de Tony Parker, Teddy Riner, Eric Abidal, Kev Adams, Matt Pokora . . . La seconde, la team OM coachée par Jean - Pierre Papin, sera représentée par Jul, Naps, Didier Drogba, Fabrizio Ravanelli, Djibril Cissé et d'autres .

Ce match sera l'occasion pour les supporters de l'OM de revoir Didier Drogba fouler le terrain du Vélodrome, stade qui l'a vu éclater aux yeux de l'Europe. Grâce à ce match des héros, eux qui ont toujours espéré son retour à l'OM, pourront se remémorer les époques de gloires du club le temps d'une soirée tout en participant à une bonne cause .