Internet se moque de la prise de poids de Neymar

Internet n'a aucune pitié quand il s'agit de se moquer injustement des autres.

par Team Mouv'

S'il y a bien un coté sombre dans le monde vaste et impitoyable d'internet c'est bien celui ci : il est très facile d'être la cible malheureuse des internautes pour une raison ou pour une autre . C'est le cas ici de Neymar qui a attiré l'attention de certains internautes pour un détail particulier .

Pas de répit pour Neymar

Si le joueur du PSG pensait se reposer tranquillement pendant ses vacances à Ibiza avant la reprise du championnat de France, certains internautes ont pu remarquer une transformation physique chez lui et ont décidé d'en faire un scandale .

En effet sur quelques clichés de paparazzi, on peut remarquer que le joueur brésilien a pris un peu de poids comparé à d'habitude . S'il s'agit juste d'un ventre un peu arrondi, les internautes en ont fait toute une histoire et un débat a pris place sur les réseaux . Si certains n'hésitent pas à souligner cette légère prise de poids et en profiter pour remettre en question ses capacités à être opérationnel pour la reprise, d'autres avec plus de sens commun prennent sa défense pour rappeler qu'après tout il reste un grand sportif et qu'au moment venu il aura repris sa forme . Il n'y a décidément aucun répit même pour les meilleurs joueurs . . . .

