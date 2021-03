Incidents à la Commanderie : des ultras de l'OM condamnés à de la prison ferme

Les sanctions sont tombées concernant les incidents violents de la Commanderie et plusieurs supporters ultras ont été condamnés à de la prison ferme.

par Greg Godefroy

Le verdict est tombé . Près de deux mois après les incidents à la Commanderie lors desquels des supporters marseillais se sont introduits dans le centre d'entrainement de l'OM, le procès a eu lieu et les sanctions sont tombées et elles sont plutôt lourdes .

Rachid Zeroual, leader des South Winners, et Christophe Bourguignon, président du Commando Ultras 84, ont été condamnés à 9 mois de prison dont 5 avec sursis. Zeroual qui n'était pas entré dans la Commanderie mais dont le rôle de leader a été pointé du doigt même s'il assure avoir voulu jouer l'apaisement : "Je suis la bête noire, ils essayent de nous faire baisser les bras, mais je n'ai rien à me reprocher, je ne suis pas rentré dans la Commanderie . "

Dix mois avec sursis ont aussi été prononcés à l'encontre du secrétaire chargé de la communication des South Winners filmé par les caméras de sécurité "avec des gestes véhéments" mais la peine la plus lourde a été infligée au trésorier des Marseille Tout Puissant ( MTP ) , arrêté avec des fumigènes dans la Commanderie et pour qui la peine prononcée est de un an ferme .

Le 24 février, onze premiers supporters arrêtés au moment des faits avaient été condamnés à six mois de prison avec sursis, et un douzième, déjà connu de la justice pour des vols, à trois mois ferme .