IAM solidaire avec les supporters de l'OM en pleine crise

Le groupe IAM a apporté son soutien aux supporters de l’OM qui traversent une période très compliquée.

par Team Mouv'

C’est le chaos à l’Olympique de Marseille . Après les incidents à La Commanderie, le club a fait savoir aux groupes de supporters qu’il souhaitait rompre la convention qui les lie, au sujet des campagnes d’abonnement . Les ultras ont répondu mardi 16 février par une lettre ouverte, déclarant que "la rupture est consommée" et que "le dialogue est devenu impossible" . Par la suite, les supporters se sont massivement désabonnés des comptes de l’OM sur les réseaux sociaux .

Dans une vidéo, IAM a apporté son soutien aux supporters . Akhenaton se fait le porte - parole du groupe, Shurik’n, Kheops et Kephren sont également présents . "Ce club - là, c’est une ville, c’est une identité, une mentalité, ça fait partie de nos vies, c’est dans ( notre ) ADN, et il y a des choses qui ne peuvent pas se passer, dans ce club et dans cette ville" explique Akh .

Pour les supporters, le mal a déjà été fait

"On est solidaires de ce qu’il se passe actuellement et des mouvements qui sont lancés . [ … ] Je pense que les gens qui reprennent ce club - là, à n’importe quelle époque, doivent réaliser qu’en épousant le club ils épousent aussi une ville, une mentalité, un état d’esprit, c’est ça aussi être Marseillais" conclut Akhenaton . Ce soutien du mythique groupe marseillais fera certainement chaud au cœur des supporters, mais les tensions avec la direction ne devraient pas s’apaiser pour autant .

Vous pouvez ( ré ) écouter La Frappe de Greg Godefroy, dans laquelle il explique en détail la crise entre les dirigeants de l'Olympique de Marseille et les fans .