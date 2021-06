Griezmann charrie encore Dembélé à propos de Football Manager

Dembélé ne joue plus à Football Manager et préfère regarder la série Lupin.

par Team Mouv'

L'amitié entre Dembélé et Griezmann ne date pas d'hier et depuis le retour du Rennais, il n'arrête pas de le chambrer et forment un duo de choc comme ambianceurs tricolores . Déjà en 2018, lors du mondial de Russie, l'ailier français avait fait parler de lui pour ses tactiques sur le jeu préféré des Bleus : Football Manager . La vidéo du "guru" avait fait le buzz à l'époque :

Griezmann ne le laisse plus souffler à propos de ça et a remis le couvert hier sauf que cette fois - ci Ousmane Dembélé s'est rangé, fini l'addiction il préfère regarder la série Lupin . Sur Twitter, Omar Sy, l'acteur principal de la série à succès a validé sur Twitter son choix .

Dans cette courte séquence on découvre que le rennais a échangé ses crampons virtuels pour la série phare de Netflix . Beaucoup trop calme selon l'attaquant du FC Barcelone , il lui lance "Si vous voulez de l'aventure avec@Dembouzsur FM, c'est pas pour aujourd'hui ! " . __Si Dembélé, interrogé hier par Téléfoot, n'arrive pourtant pas à choisir qui est son meilleur pote : "Griezmann… . Attends non, Griezmann ou Mbappé" . On retiendra qu'il a dit Griezmann en premier et que la complicité des deux joueurs est sans limite :

Football Manager, le jeu qui rend fou les Bleus

Dans une autre vidéo du best of de l'équipe de France, on voit Griezmann montrer ses talents à Football Manager . Il dit à Mbappé "je t'ai acheté pour 164 millions" face au regard médusé de Kylian. Ce dernier a pas l'air emballé de son transfert virtuel dans l'équipe de Newcastle : "Il fait pas chaud là - bas hein__" . L'attaquant du FC Barcelone a l'air d'être à fond sur FM et devrait conseiller les sélectionneurs .

