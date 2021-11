Gradur et Ronaldinho s'ambiancent ensemble à Dubaï

Gradur et Ronaldinho ont apparemment passé une super soirée ensemble dans un restaurant Dubai.

par Greg Godefroy

Le hasard fait parfois bien les choses. Alors qu'ils se sont croisés dans un restaurant de Dubai, la légende brésilienne Ronaldinho, ex joueur du PSG et Ballon d'Or 2005, et Gradur ont décidé de passer la soirée ensemble. Et apparemment le courant est bien passé et Ronnie apprécie les sons du rappeur de Roubaix.

Gradur x Ronnie : la rencontre au sommet

Au programme : resto, bar et grosses rigolades. Clairement, Gradidur, passioné de sport comme jamais, vit sa meilleure vie avec l'ex-idole du Parc.

Une soirée que Gradur a immortalisé sur les réseaux et un rêve de gosse pour lui.

"Hier la soirée était terrible. Ca c'est vraiment un rêve de gosse_ _ . Quel joueur. Merci monsieur Gaucho."

Forcément, quand tu rencontres Ronnie, tu sais que tu va passer une bonne soirée :

"L'ancien qui me sort des blagues. Il me dit suis moi en soirée chacal, j'suis plus dans ça vieux"

Gradur - story avec Ronnie

Bientôt le featuring ?