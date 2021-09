Gradur en feu sur le premier but de Messi avec le PSG

Gradur a laissé exploser sa joie sur le but de Lionel Messi contre Manchester City.

par Team Mouv'

Grand passionné de sport, Gradur qui ne rate aucun événement majeur : foot, UFC . . . attendait de pied ferme ce premier gros test cette saison en ligue des Champions pour le PSG qui affrontait le Manchester City de Pep Guardiola ce mardi 28 septembre .

Messi débloque son compteur

Emmené par un milieu stratosphérique avec Gueye et Verrati, le club parisien a livré un très gros match et s'est imposé 2 - 0 au Parc des Princes . Plutôt discret lors de ce match, Léo Messi a inscrit son premier but avec le PSG sur une action incroyable avec Kylian Mbappé . Devant sa télévision, le rappeur originaire de Roubaix avait senti ce but : "c'est maintenant" et le génie argentin a exaucé ses vœux avec cette superbe frappe qui a scellé le sort du match. Une séquence partagée évidemment sur son compte Instagram, qui a beaucoup fait rire Ciryl Gane en commentaire du post .

Après avoir touché deux fois la barre lors des matchs précédents, le numéro 30 du club de la Capitale a enfin débloqué son compteur de buts et on l'a senti tellement heureux de célébrer ce but avec ses coéquipiers et les fans parisiens .

Avec encore un peu de temps pour régler les automatismes, le trio Mbappé x Messi x Neymar pourrait bien faire des gros dégâts ces prochaines semaines . . .