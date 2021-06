Gradur : "Deschamps merci pour tout… maintenant faut laisser la place à Zidane"

Gradur milite pour que Zidane soit le nouveau coach des Bleus.

par Team Mouv'

Grosse gueule de bois ce matin pour les supporters français ce mardi matin. . . suite à la défaite de l'équipe de Didier Deschamps contre la Suisse dans un match complètement fou, qui s'est très mal fini pour nous .

Le rêve de tout un peuple ?

Suite à cette "catastrophe", on ne sait pas encore, si Deschamps sera encore coach de l'équipe de France pour les prochaines échéances mais en tout cas de grosses réunions avec Noel Le Graet sont prévus pour discuter de l'avenir . Restera, resteras pas ? Le flou est total mais pour beaucoup il serait temps de faire appel à Zinedine Zidane pour insuffler un nouvel élan à cette équipe bourrée de talents . Car oui Zizou n'est plus l'entraineur du Real de Madrid et oui c'est le fantasme de pas mal de fans de le voir à la tête de la sélection dans laquelle il tellement brillé en tant que joueur . C'est le cas de Gradur, énorme fan de foot et de sport en général, qui milite déjà fond pour que Zinedine soit le nouveau coach des Bleus, tout en remerciant DD pour les travaux : la Coupe du monde 2018 notamment .

Gradur - capture story Instagram

Maintenant, reste à savoir si Zidane souhaite entrainer cette équipe de France, si Deschamps de son côté, a envie de continuer l'aventure ou pas . . . Bref, il y a beaucoup de conditions, mais ça aurait de la gueule de voir l'ancien numéro 10 des Bleus entrainer Mbappé, Benzema etc pour la Coupe du monde 2022 en novembre et décembre 2022 ou peut être qu'il vaut mieux encore attendre un peu . . .