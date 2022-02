Gérard Depardieu envoie un message flatteur à Kylian Mbappé

Gérard Depardieu rend hommage à Kylian Mbappé sur Instagram.

Après son remarquable match contre le Réal, Kylian Mbappé a reçu plein de messages de félicitation, dont celui de Gérard Depardieu.

"Tu vas finir par la ramener"

Mardi 15 février, Mbappé réalisait une magnifique performance contre le Réal Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions. Un superbe match, conclu par un but à la dernière minute, qui reste encore gravé dans bon nombre de mémoires. Depuis, le numéro 10 de l'équipe de France est prié par les supporters parisiens de prolonger dans le club de la capitale et reçoit des ovations de toute part et notamment de la part d'une des légendes du cinéma français.

En effet, Gérard Depardieu, qui a ouvert son compte Instagram mi-février dernier, a dédié sa première story à Kylian. Fan de football, l'acteur a raconté une anecdote concernant une discussion qu'il a entretenu avec Sir Alex Ferguson, le mythique coach de Manchester United : "J’avais rencontré Ferguson et il m’a dit 'Donnez-moi dix morceaux de bois et Zidane et je ramènerai la Ligue des Champions'. Figure toi que je l’ai revu et il m’a dit la même chose : 'Donnez-moi dix morceaux de bois et Mbappé et je ramènerai la Ligue des Champions'. De toute façon, je pense que tu vas finir par la ramener", a-t-il déclaré.

Un message dont a certainement entendu parler Kylian et qui lui donnera encore plus de confiance pour ramener la coupe aux grandes oreilles au Paris Saint Germain.