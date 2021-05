"Fuck You" : Marco Verrati et Ander Herrera accusent l'arbitre d'insultes

Les deux joueurs parisiens accusent l'arbitre de la rencontre Manchester City-PSG d'insultes.

par Greg Godefroy

Ambiance tendue lors de la demi - finale retour de Ligue des Champions entre Manchester City et le PSG. Alors que l'affrontement a été rugueux entre les deux équipes ( 4 cartons jaunes et un rouge pour Paris ) , il semblerait que cela a été tendu aussi entre l'arbitre et les joueurs parisiens . En interview d'après - match, Marco Verrati et Ander Herrera ont affirmé que l'arbitre de la rencontre, Bjorn Kuipers, leur avait dit "Fuck you" .

Des affirmations graves qui n'ont pour l'instant pas pu être prouvées . Mais quoi qu'il en soit le résultat reste le même : le PSG s'est incliné 2 - 0 et est donc éliminé de la Ligue des Champions .