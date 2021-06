France-Suisse : la mère de Rabiot s'embrouille avec les clans Mbappé-Pogba dans les tribunes

Scène surréaliste après l'élimination de la France contre la Suisse.

par Team Mouv'

Décidément, ce France - Suisse aura été un véritable fiasco sur et hors du terrain . . . En effet, on apprend que des clashs entre certaines familles de joueurs français ont eu lieu dans les tribunes au moment de l'égalisation et aussi juste après la fin du match et la défaite aux tirs au but .

Embrouilles surréalistes dans les tribunes

D'après les infos de RMC Sport, au milieu de cette embrouille on retrouve la mère d'Adrien Rabiot qui s'est pris la tête avec la famille Pogba suite à la perte de balle du milieu de Manchester United qui a en partie provoqué l'égalisation helvète en perdant un ballon au milieu de terrain . Mais ce n'est pas tout, puisqu'elle s'est également clashée avec la famille de Kylian Mbappé car elle considère que le prodige de Bondy s'est montré trop arrogant pendant le match . L'échauffourée a quand même duré plus de 20 minutes devant d'autres supporters français hallucinés de la virulence des propos de la maman Rabiot : "choquées par l’attitude de Véronique Rabiot et le timing de cet esclandre, dès la fin du match. " D'ailleurs son fils et Paulo ont eu un vif échange sur le terrain suite à l'égalisation . Grosse ambiance donc .

France-Suisse - capture Lequipe

Bref, vous l'aurez compris, la mère de Rabiot ne partira pas en vacances avec les clans Pogba et Mbappé . . .