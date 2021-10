France-Belgique : Thibaut Courtois a encore le seum après la défaite

Nouvelle élimination de la Belgique par la France, et nouvelle manifestation de seum de la part du gardien belge Thibaut Courtois.

par Greg Godefroy

Encore une fois la France a éliminé la Belgique en demi - finale d'une compétition internationale . Après la Coupe du Monde 2018, c'est maintenant en Ligue des Nations que la France a sorti la Belgique grâce à sa victoire 3 - 2 ( alors que la Belgique menait 2 - 0 à la mi - temps ) . Et si depuis 3 ans, les vannes sur le seum belge sont légion, elles ne sont pas prêts de s'arrêter après cette nouvelle victoire et les nouvelles déclarations de Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid et de cette sélection belge .

"On a bien joué en première période, on a trouvé des espaces, on a eu la possession . En deuxième, ils ont pressé plus haut, on a été en difficulté, on n'est pas resté calme avec le ballon, et on leur a donné des buts cadeaux . C'est dommage . Sur le premier, on sait que ce sont des joueurs de classe, capables de faire ça . Je connais bien Karim Benzema . Le deuxième, c'est une perte de balle, et il y a ce penalty bête . On savait que 2 - 0 à la mi - temps, ce ne serait pas assez . . . Le match pour la 3ème place, c'est un match qu'on joue pour rien . Être troisième de la Ligue des nations, ça ne sert à rien . Je ne sais pas pourquoi on joue ce match . La finale est le soir, nous on joue le midi . Ce n'est pas pour ça qu'on veut jouer . "

Une victoire française et des déclarations qui ont encore une fois bien inspiré les réseaux .

La Belgique rencontrera donc l'Italie pour le match de la 3ème place pendant que la France rencontrera l'Espagne en finale de cette Ligue des Nations . En attendant le prochain match contre la Belgique . . .