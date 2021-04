Football : Stéphanie Frappart devient la première femme à arbitrer un Euro masculin

C'est loin d'être la première fois que Stéphanie Frappart brise le plafond de verre. Depuis son arrivée en Ligue 2 en 2014, elle a rapidement gravi les échelons.

par Team Mouv'

L'UEFA vient d'annoncer que Stéphane Frappart est sélectionnée en tant que quatrième arbitre pour l'Euro de football, qui se tiendra du 11 juin au 11 juillet 2021 . Elle va donc devenir la première femme à arbitrer un Euro masculin. Mais ce n'est pas la première fois qu'elle parvient à officier là où aucune femme ne l'avait fait avant .

Briseuse de plafond de verre

Déjà en 2014, après avoir reçu le trophée du meilleur arbitre féminin par l'Union nationale des footballeurs professionnels, Stéphanie Frappart était devenue la première femme à arbitrer en Ligue 2 . Puis en Ligue 1 en 2019 .

Après avoir atteint l'élite française, elle s'est vu confier la Supercoupe d'Europe en août 2019, entre Liverpool et Chelsea . Et en décembre 2020, juste avant ses 37 ans, elle est devenue la première femme arbirtre principale lors d'un match de Ligue des champions, pour une rencontre entre la Juventus Turin et le Dynamo Kiev .