Football : les joueuses américaines seront bientôt aussi bien payées que les hommes

Après plusieurs années de bataille pour l'égalité salariale, un accord a été trouvé entre la Fédération américaine de football et l'équipe nationale féminine.

par Team Mouv'

Un "grand jour", selon la milieu de terrain Megan Rapinoe, pour les joueuses de l'équipe nationale américaine de football. Mardi 22 février, la fédération américaine de football, l'US Soccer, s'est engagée à payer l'équipe féminine autant que leurs homologues masculins.

Cette égalité salariale vaut pour "tous les matches amicaux et tournois, y compris la Coupe du monde", selon un communiqué de la Fédération.

Fin des poursuites

Un groupe de 28 joueuses de la sélection avaient poursuivi l'US Soccer en justice en 2019, dénonçant une politique discriminatoire. Selon l'accord signé entre deux parties, les poursuites seront abandonnées et la somme de 24 millions de dollars sera allouée aux joueuses, selon une distribution proposée par l'équipe elle-même.

"Quand nous gagnons, tout le monde gagne" a réagit Megan Rapinoe après l'annonce. Une victoire après des années de bataille, puisque les premières plaintes des footballeuses américaines pour discrimination avaient été déposées en 2016.

"L'avance" des Etats-Unis

La sélection féminine américaine fait office de précurseur aux yeux de l'équipe de France. Mardi soir, après le match France / Pays-Bas du Tournoi de France, Wendy Renard a reconnu que les Etats-Unis avaient "beaucoup d'avance" en matière d'égalité salariale.

En France, les Bleues aussi, gagnent moins que les Bleus. À chaque compétition, la FFF reverse 30 % des revenus qu'elle reçoit de la FIFA aux joueurs et joueuses des sélections. Mais les matchs masculins attirent beaucoup plus d'audience, et donc de revenus, que les compétitions féminines, ce qui explique la différence de prime.

Selon Wendy Renard, si les américaines ont réussi a obtenir un salaire égal, c'est grâce aussi à leur palmarès. Les Etats-Unis sont quadruples championnes du monde et championnes olympiques. "C'est sûr que quand tu arrives à gagner des titres avec l'équipe nationale, forcément tu peux demander des choses à la fédération, estime la défenseure de l'équipe de France. Pour l'instant, notre palmarès, il est vierge. On se bat déjà sur le terrain, et puis le sujet viendra. On ira dessus dans les années à venir et c'est normal car je pense qu'on le mérite aussi."

Peut-être une future bataille pour les Bleues, qui viennent de remporter le Tournoi de France et sont dans une belle dynamique à quelques mois de l'Euro.