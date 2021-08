Football : l'UEFA envisage un fonds de secours de 6 milliards d'euros pour aider les clubs

Le football est en crise : un fonds de secours envisagé pour aider les clubs européens.

par Team Mouv'

Il y a visiblement une crise financière dans le milieu du foot puisque l'UEFA envisage la mise en place d'un fonds de soutien pour les nombreux clubs européens en difficultés financières ces derniers mois .

Banqueroute chez les clubs ?

Comme le rapporte France TV, une tribune du prestigieux New York Times dévoilait ce mercredi 18 aout la situation de crise que traverserait le monde du foot . Aussi surprenant que cela puisse paraître, il semblerait que de nombreux clubs européens affrontent depuis quelques mois des soucis financiers considérables au point que L'UEFA se prépare à créer un fonds de secours pouvant atteindre jusqu'à 7 milliards de dollars ( 6 milliards d'euros ).

L'objectif : venir en aide à ces clubs qui rencontrent des difficultés financières depuis le début de la crise sanitaire dans l'espoir de restructurer leurs dettes à des taux d'intérêt plus bas . Comme le rapporte le quotidien newyorkais, le plan de restructuration a déjà été présenté à l'Association européenne des clubs ( ECA ) , et les clubs rencontrant le plus de difficultés parmi ceux engagés en Ligue des champions, en Ligue Europa et en Ligue Europa conférence, seront prioritaires.