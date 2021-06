Foot : quand l'équipe d'Algérie reprend du JuL

L'Equipe d'Algérie de football a trouvé de quoi être de bonne humeur avant une compétition : chanter du JuL.

par Anissa Echaïeb

Les qualifications pour la Coupe du Monde 2022 se font . A cette occasion, deux nations africaines vont s'affronter amicalement ce vendredi 11 juin 2021 à 21h30 pour préparer les qualif : l'Algérie et la Tunisie .

Dans la joie et la bonne humeur

La rencontre entre les Fennecs et les Aigles de Carthage se fait au Stade olympique de Radès en Tunisie et c'est dans la joie et la bonne humeur que l'équipe de Riyad Mahrez se rend en avion pour le match . Les Verts ont même repris le titre de JuL J'oublie tout :

JuL a bien validé l'Equipe DZ :

D'ailleurs Riyad Mahrez et JuL sont de bons amis et le rappeur marseillais l'avait défié en mai 2021 :