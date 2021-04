Football : la LFP lance sa chaine Twitch

La Ligue de Football Professionnel lance sa chaine Twitch afin de capter un nouveau public.

par Greg Godefroy

Après le PSG et l'OM, la Ligue de Football Professionnel lance aujourd'hui sa chaine Twitch. La chaine de la Ligue 1 Uber Eats diffusera pour la 1ère fois ce mercredi à 19h.

Cette nouvelle chaine sera principalement axée sur l'esport dans un premier temps avec la diffusion jusqu'au 5 juin de l'eLigue 1, la compétition de la LFP sur FIFA. 19 émissions live de 2h ( 4 émissions de divertissement et 15 lives de matchs ) animées par Quento et TPK sont prévues .

La chaine lance également des programmes originaux dédiés à la Ligue 1 avec une émission en direct en compagnie d’invités et d’influenceurs, tous passionnés par le Championnat de France qui reviendront de manière originale et divertissante sur les faits marquants des dernières journées de Ligue 1 Uber Eats .

La LFP compte aussi utiliser ses archives avec Ligue 1 Legends où Alex de Castro, journaliste et streamer, mettra lui à l’honneur les archives du Championnat de France. Accompagné de plusieurs chroniqueurs et d’anciens joueurs, il aura pour mission de raconter les histoires et grandes épopées de ces dernières années .

Pour voir ce que ça donne, c'est juste ici.