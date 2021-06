Florian Thauvin foire ses jongles pour sa présentation au Mexique, les réseaux sans pitié

Florian Thauvin a été présenté aux supporters de son nouveau club les Tigres de Monterrey. Et on ne peut pas dire que cela se soit super bien passé.

par Greg Godefroy

Un exercice toujours difficile . Florian Thauvin, l'ancien joueur de l'OM champion du monde, a été présenté aux supporters de son nouveau club : les Tigres de Monterrey au Mexique. Et chaque présentation aux supporters se fait de la même façon : les coucous avec le nouveau maillot, discours d'arrivée et . . . quelques jongles . Un geste technique souvent anodin pour un joueur professionnel mais qui peut se révéler périlleux quand tous les yeux sont braqués sur soi avec la pression et l'émotion ( et les feux d'artifice et concert de mariachis dans le cas présent ) . Et cela n'a pas manqué : Florian Thauvin a complètement foiré sa série de jongles .

Une prestation ratée que n'ont pas manqué de relever les internautes français, sans pitié avec l'ex star de l'OM .

Accueilli en star on espère qu'il gardera ce statut à l'image d'André - Pierre Gignac, son nouveau coéquipier, légende des Tigres et . . . ancien joueur de l'OM .