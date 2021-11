FIFA 22 : une pétition pour retirer Kimpembe du jeu

Une pétition en ligne milite pour que Presnel Kimpembe soit retiré du mode FUT de FIFA22.

par Greg Godefroy

Il est trop fort . Presnel Kimpembe, le joueur du PSG et de l'équipe de France, est dans le viseur de milliers de joueurs de FIFA22 . Avec une note de 83 ( sur 99 ) et surtout de 81 en vitesse et de 86 en puissance physique, les attaquants galèreraient pour le passer . Du coup, une pétition en ligne a été lancée pour retirer Presnel Kimpembe du jeu .

Depuis la sortie de FIFA 22, Kimpembe a gâché les week - ends de millions de personnes__, en particulier dans le mode de jeu FUT Champions . En le retirant du jeu, on obtient un environnement positif pour tous ceux qui jouent .

Une pétition lancée par le joueur Danny Aarons ( plus de 500 000 abonnés sur sa chaine Youtube ) qui compte déjà plus de 7000 signatures .

Maestro Kimpembe ?