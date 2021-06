Euro : Mbappé fait son mea culpa après son penalty raté

Kylian Mbappé s'est exprimé après la défaite contre la Suisse.

par Team Mouv'

Alors qu'ils menaient 3 - 1 à la 80ème minute contre la Suisse en huitièmes de finale de l'Euro 2020, les Bleus se sont effondrés en quelques minutes en encaissant 2 buts . . . avant de s'incliner aux penaltys suite à un manqué de Kylian Mbappé. . .

Des français ultra favoris, mais éliminés

En forme, mais pas décisif, le prodige de Bondy a malheureusement loupé son penalty, synonyme de qualification historique pour la Suisse . Très touché par cette défaite, il a voulu laisser un message aux supporters sur ses réseaux et clairement les prochains jours vont être très compliqués pour lui et ses coéquipiers tant cette défaite a un goût très amer . Bon joueur, Kylian a quand même félicité l'équipe Suisse qui a sorti le match de sa vie et qui jouera contre les espagnols en quarts de finale .

Je suis désolé pour ce penalty . J’ai voulu aider l’équipe mais j’ai échoué .

En tout cas, on est de tout cœur avec Mbappé et nos Bleus qui nous avaient fait vibrer comme jamais à la Coupe du monde 2018 et qui là, ont vécu un Euro très compliqué . Rendez - vous à la fin de l'année 2022 pour la Coupe du monde, car c'est déjà demain et les joueurs français auront à cœur de se racheter et d'aller encore une fois le plus loin possible . En tout cas, le statut d'ultra favori pour une compétition ne nous aura jamais réussi dans l'histoire . . .