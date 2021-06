Euro : Adil Rami offre un extincteur personnalisé aux Bleus

En bon souvenir du fameux épisode de l'extincteur en 2018, Adil Rami a offert un petit extincteur à chacun des joueurs sélectionnés pour l'Euro.

Grand chambreur et habituel bout - en - train des équipes par lesquelles il est passé, Adil Rami a réservé une petite surprise à ses anciens coéquipiers de l'équipe de France avec qui il a remporté la Coupe du monde en 2018 .

Sur RMC, dans l'émission Top of the Foot du 8 juin, l'ancien défenseur de Marseille a expliqué qu'il a offert un petit cadeaux aux 26 joueurs français sélectionnés pour disputer l'Euro cet été . En souvenir du bon vieux temps, il leur a fait parvenir un petit extincteur personnalisé. Un clin d'oeil qui n'est pas sans rappeler sa mésaventure en Russie en 2018 . Un soir, après le match victorieux contre l'Argentine, Rami avait utilisé un extincteur pour calmer l'ardeur des ses coéquipiers, Benjamin Mendy en tête, qui tentait de rentrer dans sa chambre . Une histoire que le défenseur n'oublie jamais de rappeler et qui a cimenté le groupe .

"C'est un petit clin d'oeil, ils vont recevoir ça dans quelques jours . Bon, ça va faire rire, mais ça va surtout faire parler, a expliqué l'ancien international aux 36 sélections . Je leur ai offert 26 petits extincteurs personnalisés, chacun le sien . J'avais vraiment à coeur de leur faire ce cadeau . "

On espère que ce petit cadeau va porter chance aux Français !