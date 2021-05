Karim Benzema et Didier Deschamps : les retrouvailles chaleureuses à Clairefontaine

Le sélectionneur et l'attaquant se sont retrouvés après plusieurs années de brouille.

par Team Mouv'

C'est l'image qu'attendaient tous les fans du football français . Près de cinq ans après leur dernière accolade à Clairefontaine, Didier Deschamps et Karim Benzema se sont retrouvés au château pour la préparation des Bleus au prochain Euro . L'attaquant du Real Madrid est bien de retour avec la sélection pour disputer la compétition européenne .

Un serrage de main chaleureux, une tape sur le ventre et une main dans les cheveux . Voilà comment le sélectionneur et son joueur se sont retrouvés . Des images qui font plaisir à voir et qui sont de bon augure pour la suite de la compétition . Les deux hommes ont bien enterré la hache de guerre. Sur les images diffusées par la FFF, DD lance "Bonne installation" à KB9 avant de prendre des nouvelles de sa famille .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Les Bleus se préparent

La majorité des joueurs sélectionnés par Deschamps ont rejoint hier Clairefontaine pour entamer la préparation à l'Euro . Paul Pogba, N'Golo Kanté, Kurt Zuma et Olivier Giroud, qui disputent la finale de l'Europa League avec Manchester United et de la Champions League avec Chelsea, les rejoindront en fin de semaine. Au programme des retrouvailles : une petite balade à vélo en forêt et une légère séance de reprise sans ballon .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

La France disputera deux matchs amicaux face au Pays de Galles ( 2 juin ) et à la Bulgarie ( 8 juin ) avant de disputer le premier match de l'Euro face à l'Allemagne le 15 juin prochain .