Erling Haaland s'essaie à l'arabe après un but et fait le buzz

Un échange en arabe entre Haaland et Mahmoud Dahoud après un but de Dortmund fait le buzz.

par Greg Godefroy

Il a tous les talents . Le norvégien du Borussia Dortmund Erling Haaland est celui dont le monde parle actuellement tant ses statistiques et ses performances impressionnent .

Encore une fois buteur en 8ème de finale retour de Ligue des Champions contre le FC Séville, son chambrage du gardien sévillan avait beaucoup fait parler mais une autre séquence fait le buzz : celle d'un échange entre Haaland et Mahmoud Dahoud après son but en . . . arabe .

Une séquence qui a évidemment fait immédiatement beaucoup réagir sur les réseaux .

On sent qu'il n'est pas encore bilingue vu qu'il dit juste le nom de son coéquipier et un hamdoulilah approximatif, mais pour l'effort on valide fort .