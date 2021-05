Equipe de France : Mathieu Valbuena réagit au retour de Karim Benzema

Mathieu Valbuena, l'ancien coéquipier de Karim Benzema en équipe de France et impliqué dans l'affaire de la sextape, a réagi au retour de KB9 chez les Bleus.

par Greg Godefroy

C'était l'une des réactions que l'on attendait . Mathieu Valbuena, joueur de l'Olympiakos, ancien coéquipier de Karim Benzema en équipe de France et empêtré avec lui dans cette affaire de sextape, s'est exprimé sur le retour de l'attaquant du Real Madrid chez les Bleus . Dans l'émission Top of the Foot d'RMC, Mathieu Valbuena a dit qu'il comprenait le choix de Didier Deschamps .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

"Je n'ai aucun commentaire à faire là dessus . S'il peut apporter un plus à l'équipe de France, tant mieux pour les Bleus . Après, ce sera sur le terrain que ça va se jouer, tout simplement . Je n'ai rien de plus à dire . Il y a eu un choix du sélectionneur . Pour moi, Didier Deschamps sort gagnant dans tous les cas__ . Si l'équipe de France marche, on dira qu'il a dû s'adapter malgré un contexte difficile . Si la France performe moins, on ne lui en voudra pas . C'est ce qu'il sait bien faire, il sait bien faire ses listes . En attaque, il n'a aucune garantie, il a fait ses choix . Je pense qu'il sortira gagnant dans tous les cas . "

A la question de savoir si le sélectionneur l'a appelé pour lui faire de sa décision, la réponse est claire .

Si le sélectionneur m'a appelé ? Non et je n'attends rien de personne . Quand on est tout en haut, tout le monde parle de vous, quand on disparait un peu des radars, on n'attend rien de personne . Je fais ma vie, je prends du plaisir sur le terrain . Je n'attends rien de Didier ou de quiconque, si vous voulez savoir s'il m'a appelé, je dis non .

Au moins c'est clair .