Equipe de France : les nouveaux Bleus reprennent Ninho, Stromae… pour leur bizutage

Les nouvelles recrues de l'Equipe de France ont du chanter lors de leur arrivée à Clairefontaine.

par Team Mouv'

Pour leur premier premier dîner à Clairefontaine, les quatre nouveaux de l'équipe nationale ont du faire face à la séance de bizutage et chanter des hits devant tout le monde . Vu les fausses notes, le bizutage est aussi hardcore pour ceux qui chantent que ceux qui écoutent !

Les Bleus ont essayé de rapper

Les quatre nouveaux Aurélien Tchouameni, Jordan Veretout, Moussa Diaby et Théo Hernandez ont du passer par la case bizutage . Chez les Bleus ça se fait en musique sur du Ninho, Leto, et Stromae ! Aurélien Tchouameni a tout donné sur Double Bang Episode 5 et Théo Hernandez s'est démarqué . . . à sa façon avec le titre La Bamba . Les nouvelles têtes ont poussé la chansonnette debout sur une chaise devant les anciens et on voit bien Benzema, Pogba et Mbappé se tapper des barres . Les Bleus tout juste arrivés n'avaient pas l'air serein et ont montré qu'ils étaient meilleurs sur le terrain que pour les vocalises !

Sur Twitter le post de l'Equipe de France a été retweeté plus de 2000 fois et les commentaires ne laissent pas de répits aux quatre bizuts : "J’espère ils vont pas jouer comme ils chantent"; "Jordan je t'adore mai restes au foot s'il te plait, la chanson ne sera pas une bonne reconversion" .