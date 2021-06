Équipe de France : le tacle de Giroud à ses coéquipiers (et surtout Mbappé)

Olivier Giroud, double buteur contre la Bulgarie, a surpris en taclant de manière à peine voilée ses coéquipiers et notamment Kylian Mbappé.

par Greg Godefroy

49 minutes et 2 buts . C'est le ratio d'Olivier Giroud sur les deux matchs de préparation de l'équipe de France avant l'Euro . Entré en jeu à la 40ème minute du match contre la Bulgarie suite à la blessure de Karim Benzema, le récent vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea a brillé en inscrivant ses 45 et 46èmes buts en bleu et il en a profité pour lâcher un petit tacle après le match. Interrogé par la Chaine l'Equipe, Olivier Giroud s'est plaint du manque de ballons reçus malgré ses nombreux appels .

Les ballons de Mbappé qui n'arrivent pas dans les pieds de Giroud ?

Le joueur déclare : "J’ai été discret parce que, des fois, on fait des courses et les ballons n’arrivent pas . Je ne prétends pas toujours faire les bons appels, mais je me suis évertué à donner des solutions dans la surface__ . Vous dîtes que l’on ne m’a pas beaucoup vu au début mais c’est peut - être parce qu’on aurait pu mieux se trouver . Je suis très heureux d’avoir marqué deux buts pour aider l’équipe . Il n’y a aucune amertume, ne vous inquiétez pas . "

Plus surprenant encore, Didier Deschamps s'est invité au micro de la Chaine l'Equipe pour dédramatiser tout de suite la situation et éviter toute polémique .

"Si les ballons arrivaient à chaque appel… C’est toujours pareil . L’attaquant il dit : je fais les appels, mais ça vient des milieux . Les milieux, ils vont dire que ce sont les attaquants . Des fois, c’est la passe qui ne vient pas, des fois c’est le mouvement . Mais ce n’est pas stigmatisé sur Kylian ou qui que ce soit . "

Fin de la polémique . Ou pas ?