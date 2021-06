Equipe de France : le footballeur préféré des français est ...

Un sondage révèle que le joueur préféré des français (amateurs de football) en équipe de France est... N'Golo Kanté.

par Greg Godefroy

Un nouveau sondage sur la popularité des joueurs de l'Équipe de France. L'institut Odoxa révèle dans un sondage commandé par RTL et Winamax que le joueur préféré des français ( amateurs de football ) en équipe de France est . . . N'Golo Kanté.

Le joueur de Chelsea, récent vainqueur de la Ligue des Champions, recueille 24% des voix des amateurs de football et devance d'une courte tête Kylian Mbappé avec 23%. Dans cette enquête, réalisée la semaine dernière sur un échantillon représentatif de 1 . 005 personnes ( dont 420 amateurs de football ) , on apprend aussi que Kylian Mbappé reste quand même le joueur préféré de l'ensemble des Français. C'était déjà le cas en 2018 lors de la dernière Coupe du monde . L’attaquant du PSG ( 24% ) devance Antoine Griezmann ( 18% ) , N’Golo Kanté ( 13% ) et Hugo Lloris ( 12% ) .

On remarquera aussi que Olivier Giroud avec 8% devance de peu Karim Benzema ( 6% ) dans le coeur de l'ensemble des français mais que pour les amateurs de football, les deux sont à égalité ( 7% ) .

Les français se révèlent aussi plutôt optimistes sur les chances françaises à l'Euro puisque 62% pensent que la France gagnera la compétition et ils sont même 88% chez les amateurs de football .

Et si on ramenait la Coupe à la maison ?