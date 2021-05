Equipe de France : la folle rumeur d'un retour de Benzema pour l'Euro

Et si Karim Benzema était sélectionné par Didier Deschamps pour sa liste des 26 pour l'Euro 2021 ?

par Team Mouv'

UPDATE 18/05, 12h06 : Selon les informations du Parisien, l'attaquant du Réal Madrid serait bien dans la liste des 26 de Didier Deschamps pour l'Euro 2021 .

Banni des Bleus depuis l'automne 2015 . . . Karim Benzema pourrait faire son grand retour en Equipe de France selon les informations du journal l'Equipe .

Le grand retour ?

Ce mardi 18 mai 2021 à 20h20, Didier Deschamps dévoilera sa liste des 26 joueurs sélectionnés pour l'Euro qui débute le 11 juin prochain . A quelques heures de cette annonce, sur les réseaux sociaux on n'entend que parler de Karim Benzema : 53% des supporters l'ont d'ailleurs choisi dans leur liste . En plus, le très sérieux journal l'Equipe en a fait sa Une ce matin et le retour du joueur du Real ne serait pas qu'une simple rumeur . En effet, le sélectionner des Bleus serait même ouvert à rappeler Karim : "depuis quelques jours, le sujet ne semblait plus si tabou chez les Bleus et serait même entré dans la réflexion de Deschamps" .

L'Equipe - Une du 18 mai

Les pro Benzema sont évidemment en feu ( le hashtag est Benzema est en TT ) sur les réseaux, même si ils ne s'emballent pas plus que ça . . . car pour l'instant on n'est qu'au stade de la rumeur et ça serait complètement fou si Didier le sélectionnait .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Réponse ce soir !