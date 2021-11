EDF : Olivier Giroud répète qu'il n'a "rien contre Benzema"

Invité de l'émission "C a Vous" sur France 5, Olivier Giroud est revenu sur sa non-sélection en équipe de France et sa relation avec Karim Benzema.

par Greg Godefroy

Il n'est plus apparu en équipe de France depuis le match contre la Suisse le 28 juin dernier lors de l'Euro 2020. Depuis, Olivier Giroud, 35 ans, 2ème meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, n'est plus sélectionné par Didier Deschamps. Une non-convocation qui pour beaucoup est dûe au retour en force de Karim Benzema et aux relations "fraiches" évoquées entre les deux joueurs, notamment après le live Insta de Mohamed Henni où l'attaquant du Real Madrid avait déclaré qu'il était une F1 et Giroud un karting. Mais Olivier Giroud l'a redit sur le plateau de France 5 : non il n'a aucun souci avec Karim Benzema.

"Je le répète encore une fois: je n’ai absolument rien contre lui, on a eu une bonne relation durant l’Euro. Il est évident que même Messi aujourd’hui, quand il arrive à Paris, il n’y a pas d’alchimie de trouvée en cinq minutes. Quand vous ramenez n’importe quel joueur dans une équipe, il y a un temps d’adaptation nécessaire. Mais je pense que l’équipe a progressé depuis (l'Euro), elle s’est aussi adaptée à son nouveau système, avec une défense à cinq. On a vu avec la victoire en Ligue des nations, où Karim a marqué des buts importants, que le temps faisait les choses. Mais oui, au début, il a fallu trouver la bonne formule."

Olivier Giroud en a également profité pour préciser qu'il n'avait pas pris sa retraite internationale et qu'il serait toujours disponible si Didier Deschamps le rappelait.

"Je n’ai pas pris ma retraite et je ne pense pas que je l’annoncerai un jour car c’est toujours un honneur d’être appelé en équipe de France. Si le coach a besoin de moi, je répondrai présent. Mais j’ai pris un peu de recul par rapport à ça, je me concentre sur mon club, le Milan AC, je passe aussi un peu plus de temps avec ma famille, ce qu’il y a de plus cher pour moi, et on verra de quoi l’avenir sera fait. J’ai déjà eu énormément de chance. Je me considère comme béni d’avoir pu réaliser mon rêve de gosse."

Toujours croire en ses rêves.