Eden Hazard fait le bad buzz en jouant l'égérie d'un burger pour McDonald's

Critiqué pour son poids et ses faibles performances au Real Madrid, la campagne de pub de Mc Donald's pour un burger fait du tort à l'attaquant belge.

par Team Mouv'

Depuis son arrivée au Real Madrid en 2019, Eden Hazard n'a jamais cessé d'être sous le feu des critiques, aussi bien sur que en dehors des terrains . Souvent critiqué pour sa mauvaise hygiène de vie, sa collaboration avec une chaine de fast - food ne risque pas d'atténuer les moqueries .

La connexion Mc Donald's - Diables Rouges

Depuis plusieurs années déjà, Mc Donald's a su collaborer avec des artistes, acteurs et autres sportifs pour faire la promotion de ses burgers à travers le monde . De J . Balvin à Travis Scott, la marque accumule les égéries de poids .

À l'occasion de l'Euro 2021, la filiale belge de la marque de restauration rapide s'est associée avec l'équipe de football de Belgique pour le "Red Devils Burger", un sandwich marqué du fer rouge et dont le nom est tiré du surnom de l'équipe nationale . Une campagne de publicité comme il y en a beaucoup en ce moment, mais qui n'est pas anodine pour Eden Hazard .

L'homme - sandwich

Au - delà de ce petit clip, Eden Hazard a également été aperçu sur des affiches dans le rôle de l'homme - sandwich. Une photo sur laquelle on peut le voir tout heureux de se retrouver face à deux énormes burgers .

Il n'en fallait pas plus pour que l'attaquant du Real Madrid soit la cible de moqueries surtout en Espagne. Critiqué pour son embonpoint et la succession de ses blessures, les Belges et les supporteurs madrilènes ont été rassurés de connaitre enfin la raison de la baisse de forme du joueur . À quelques jours du début de l'Euro, pas sûr que cette pub aide Hazard à faire le plein de confiance . . .

