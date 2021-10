Dimitri Payet pousse un coup de gueule contre les supporters marseillais

À la suite de débordements de certains supporters marseillais, Dimitri Payet pousse un coup de gueule.

À la suite du bon résultat de son club, l'OM, contre le club de la capitale, Payet a poussé un petit coup de gueule à l'encontre de certains supporters coupables de débordements lors de la partie .

"On risque de perdre des points"

Le Classique de ce dimanche 24 octobre aura accouché d'un match nul . Un bon résultat pour les Marseillais qui se voit cependant entaché par certains comportements de "supporters" lors de la rencontre . En effet lors de certains corners tirés par le PSG, des joueurs comme Neymar ou Messi ont été victimes de lancés de projectiles .

Alors que Marseille est sous la menace du retrait d'un point avec sursis après les incidents provoqués par certains de ses supporters à Angers, ces actions pourraient couter cher au club phocéen . À la sortie du match Dimitri Payet a donc tenu à revenir sur ces agissements qui risquent de pénaliser sportivement le club : "On remercie les supporters, cela a été un match animé, mais il y a encore eu des incidents, on avait pourtant le président et moi - même effectué des appels au calme cette semaine . Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, il y a eu des supporters responsables, et d'autres moins, ils n'ont rien à faire là et on risque de perdre des points__, c'est dommage . "

En dehors du stade, le match a été marqué par quelques incidents, notamment pendant la première période. "Des centaines de personnes ont essayé de rentrer" dans le stade malgré les portes fermées, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre, a ainsi indiqué la préfecture de police . Un piètre spectacle donc en dehors du terrain qui risque de ternir la performance des joueurs marseillais .