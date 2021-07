Diddy soutient les joueurs anglais victimes d’insultes racistes

Gros soutien de la part de Diddy.

Héros d'une nation . . . jusqu'aux penaltys contre l'Italie en finale de l'Euro 2020, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont été victimes d'insultes racistes suite à leurs ratés lors de la séance des tirs au but . . . Des comportements racistes inacceptables qui ont choqué partout de le monde .

Une inspiration pour la jeunesse anglaise

Figure incontournable du rap depuis plus de 30 ans et superstar mondiale, Diddy a tenu à apporter son soutien à ces joueurs anglais : Sterling en plus, qui vivement un vraiment cauchemar depuis dimanche dernier . . . pris à parti par des racistes sur les réseaux . C'est via un post Instagram, que Sean Combs a partagé une photo des 4 joueurs avec un message fort :

"On est avec vous les Rois . Fiers de tous vos efforts sur et en dehors du terrain et on vous supportera toujours . Continuez d'inspirer . Amour . Et les racistes : allez vous faire foutre !"

Des soutiens de taille

David Beckham a tenu à répondre à ce message de Diddy et a également donné de la force aux joueurs anglais :

"Fier de vous les garçons, une inspiration pour notre pays et tous les jeunes ."

Dégouté et attristé par cette situation, le prodige mancunien Marcus Rashford, qui est un véritable héros hors et sur le terrain, s'est aussi exprimé sur son compte Twitter .

Je peux recevoir des critiques à propos de mes performances, de mon penalty raté, mais jamais je ne m'excuserai pour qui je suis et d'où je viens