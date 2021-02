“Dans la rue, je te tue” : Mbappé s’embrouille avec Jordi Alba en plein match

Un échange tendu entre Kylian Mbappé et Jordi Alba pendant le match Barça-PSG a été dévoilé.

par Greg Godefroy

Décidemment l'ambiance était électrique pendant ce 8ème de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le Barça .

Le fait que les matchs soient à huis clos et que donc on entende tout ce que les joueurs se disent doit y contribuer aussi . Alors qu'un échange tendu entre Gérard Piqué et Antoine Griezmann a été dévoilé, c'est une autre embrouille, bien tendue aussi, qui a été diffusée entre Jordi Alba et Kylian Mbappé. Juste avant un corner, les deux joueurs se sont échangés des mots doux .

Dans la rue je te tue .

Gérard Piqué viendra aussi mettre son petit grain de sel pour venir défendre son coéquipier .

Vivement le 10 mars et le match retour !