Cristiano Ronaldo visé par une enquête pour agression sur un fan

Frustré de la défaite contre Everton, CR7 a éclaté par terre le téléphone d'un garçon de 14 ans.

par Greg Godefroy

Il est frustré et il le montre. Rien ne va plus à Manchester United qui a une nouvelle fois perdu en championnat ce week-end face à Everton (1-0). Les mancuniens sont désormais 7ème et voient s'éloigner les chances de qualification en Coupe d'Europe ce qui a le don d'agacer fortement Cristiano Ronaldo. Au moment de sortir du terrain, CR7 a fracassé par terre le téléphone d'un garçon de 14 ans.

Une action qui n'a pas beaucoup plu à la police du Merseyside qui a annoncé ouvrir une enquête pour agression : *"Une enquête est en cours et des policiers travaillent avec Everton pour analyser les images de vidéosurveillance et ils recueillent la totalité des témoignages pour établir si un délit a été commis* ."

Dans la presse anglaise, la maman du garçon atteint d'autisme et de dyspraxie a confié que son fils avait un hématome sur la main mais aussi qu'il était "sous le choc".

Dans la soirée, Cristiano Ronaldo a tenu à présenter ses excuses.

"Il n'est jamais facile de gérer ses émotions dans des moments difficiles tels que ceux que nous vivons. Néanmoins, nous devons toujours être respectueux, patients et donner l'exemple aux jeunes qui aiment ce beau sport. Je voudrais présenter mes excuses pour mon excès de colère et, si possible, j'aimerais inviter ce supporter à venir voir un match à Old Trafford."

Affaire à suivre. Mais il peut déjà commencer par lui repayer un téléphone. Et en même temps avoir comme capitaine Harry Maguire est une circonstance atténuante...