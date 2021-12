Cristiano Ronaldo : sa statue ne plaît pas du tout en Inde

Une statue de Cristiano Ronaldo en Inde subie de nombreuses critiques.

Une statue de la star portugaise du football Cristiano Ronaldo, récemment dévoilée, divise l'opinion en Inde.

Une statue qui divise

Placée dans l'ouest de l'État de Goa, où le football est très populaire, les autorités espèrent qu'elle inspirera les jeunes. Mais Goa est aussi une ancienne colonie portugaise, et cela fait 60 ans que l'État a été libéré du Portugal. Les critiques disent que les joueurs de football locaux auraient dû être honorés, d'autant plus que plusieurs membres passés et présents de l'équipe nationale indienne sont goanais.

Lors de l'inauguration de la statue, certaines personnes ont brandi des drapeaux noirs en signe de protestation. Certains habitants de l'État indien estiment qu'il est insultant d'installer la statue pendant les célébrations du 60e anniversaire de la libération de Goa de la domination portugaise. "Ériger la statue d'un footballeur portugais cette année est un sacrilège. Nous condamnons cela", a déclaré le militant de droite Guru Shirodkar.

Michael Lobo, un législateur local du Bharatiya Janata Party (BJP) au pouvoir, a tweeté une photo de lui-même avec la statue, disant qu'elle avait été installée "à la demande de nos jeunes" pour les inspirer *"à porter le football vers de plus hauts sommets".*

L'attaquant de 36 ans n'a pour l'instant pas commenté publiquement la statue. Ce n'est pas la première fois qu'une statue de lui fait parler d'elle ; en 2017, un buste de Ronaldo avait été largement moqué et finalement remplacé à l'aéroport de Madère au Portugal.