Cristiano Ronaldo obligé de déménager à cause... de moutons

Cristiano Ronaldo va déménager de sa nouvelle maison de Manchester à cause du bruit des moutons environnants.

par Greg Godefroy

Alors qu'il réalise des débuts monstrueux à Manchester United après son retour cet été, Cristiano Ronaldo a un peu plus de mal en privé . Alors qu'il a emménagé il y a a peine une semaine dans sa nouvelle maison de Manchester, CR7 a décidé de déménager à cause . . . de moutons qui font trop de bruit le matin .

Une source a confirmé au journal britannique The Sun la raison de ce déménagement .

"Bien que la propriété soit magnifique et qu'elle soit nichée dans des champs vallonnés et des bois, elle était également proche de moutons qui sont très bruyants tôt le matin. Ronaldo est un grand professionnel, il accorde beaucoup d’importance à la récupération après les rencontres, il a donc décidé qu’il était préférable pour lui et sa famille de déménager . "

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

La petite famille aurait jeté son dévolu sur une autre propriété, plus sécurisée, et moins bruyante .

On ne plaisante pas avec le sommeil de CR7 .