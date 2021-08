Cristiano Ronaldo est de retour à Manchester United

C'est officiel, le footballeur Cristiano Ronald est de retour au club anglais Manchester United !

par Team Mouv'

Décidement en ce moment le mercato du football c'est de la folie . Arrivée de Lionel Messi au Paris Saint - Germain, Kylian Mbappé qui semble plus proche que jamais d'intégrer le Real Madrid et l'annonce de l'arrivée de Cristiano Ronaldo à Manchester United c'est fou !

Welcome home

Et oui, c'est officiel CR7 intègre Manchester United 12 ans après avoir l'avoir quitté . CR7 avait quitté Manchester United en 2009 pour le Real Madrid et un montant record, à l’époque, de plus de 90 millions d’euros, avant de rejoindre la Juventus en 2018 .

Suites aux nombreuses rumeurs de transferts qui ont énervé CR7 notamment au PSG ou encore à Manchester City, c'est finalement à Manchester United que le quintuple Ballon d'Or continuera sa carrière .

Niveau négociations, le footballeur s'est entendu avec son nouveau club pour un contrat de deux ans et un salaire qui avoisinerait les 25 millions d'euros par saison .

Le club anglais est fier d'annoncer le retour de Cristiano :

