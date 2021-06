Cristiano Ronaldo devient la première personne à atteindre les 300 millions de followers sur Instagram

Cristiano ne cesse de battre des records sur et en dehors des terrains.

par Team Mouv'

Quelle semaine pour Cristiano Ronaldo ! Après être devenu le meilleur marqueur de l'Euro avec 11 buts ( battant les 9 buts de Platini ) , CR7 a battu un nouveau record . . . en dehors des terrains .

C'est sur les réseaux sociaux que le Portugais a fait parler de lui . Il est devenu le 18 juin la première personnalité à atteindre les 300 millions de followers sur Instagram, faisant de lui le compte le plus suivi au monde . Seul le compte d'Instagram rassemble plus d'abonnés ( 398 millions ) . Grâce à cette première place au classement, Ronaldo est également celui qui tire le plus de revenus de ses posts publiés sur la plateforme : environ 50 millions d'euros par an. Son influence n'est plus à prouver . Mercredi dernier, en retirant deux bouteilles de Coca - cola du pupitre en conférence de presse, l'attaquant de la Juventus a fait perdre 4 milliards de dollars à la multinationale américaine.

Un top 10 dominé par des femmes

Loin derrière CR7, c’est Dwayne Johnson, alias «The Rock» qui compte le plus de followers avec 246 millions, 54 millions de moins que la star du ballon rond . Viennent ensuite Ariana Grande ( 244 millions ) , Kylie Jenner ( 241 millions ) , Selena Gomez ( 238 millions ) et Kim Kardashian ( 229 millions ) . Lionel Messi, l'autre légende du football, arrive en 6e position ( 219 millions ) . Le classement est clôturé par Beyonce ( 186 millions ) , Justin Bieber ( 178 millions ) et Kendall Jenner ( 170 millions ) .