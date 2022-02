Cristiano Ronaldo dépasse les 400 millions d’abonnés sur Instagram

Cristiano Ronaldo est la personne la plus suivie sur Instagram. L’attaquant de Manchester compte plus de 400 millions d’abonnés. Un record dont il a le secret.

par Team Mouv'

On le sait toutes et tous, Cristiano Ronaldo est une personnalité ultra populaire. Il fédère petits et grands. Cette popularité n’est plus à prouver depuis longtemps. Mais un événement vient de la confirmer une bonne fois pour toutes : CR7 a 400 millions d’abonnés sur Insta. C’est la personnalité la plus suivie. De très loin.

Un compte Instagram qui lui apporte gros

Ses posts sur le réseau social lui rapportent plus que son métier de footballeur. C’est ce qu’ont révélé The Guardian et The Nation dans un article de juin 2021. A cette époque, il fallait compter environ 1.6 millions de dollars pour une pub sous forme de publication Insta sur le compte de CR7. Cette somme a probablement dû monter un peu plus depuis la barre des 400 millions de followers. Ses publications comptent en moyenne 10 millions de likes. L’attaquant a franchi la barre des 400 millions juste après avoir célébré son 37e anniversaire et posté une photo en compagnie de sa femme, Georgina Rodriguez.

Sa popularité s’explique peut-être aussi par les nombreux messages positifs qu’il poste. Le quintuple Ballon d’Or partage souvent des photos et des légendes positives autour des valeurs de la famille et du sport par exemple.

Cristiano est suivi de Kylie Jenner, qui compte 309 millions d’abonnés. Et en troisième position, on retrouve l’adversaire de toujours de CR7, Leo Messi, avec 306 millions.