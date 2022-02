Coupe du Monde tous les 2 ans : 75% des joueurs sont contre

Selon un sondage réalisé par le syndicat mondial des joueurs, 3 joueurs professionnels sur 4 sont contre une Coupe du Monde tous les 2 ans.

par Greg Godefroy

Peut être que cette fois ils seront écoutés. Alors que la FIFA veut organiser une Coupe du Monde tous les 2 ans contre l'avis de la plupart des acteurs du monde du football, un sondage réalisé par FIFPro, le syndicat mondial des joueurs de foot, révèle que 75% des joueurs sont contre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Sur cet échantillon de 1000 joueurs venant de 6 continents et 70 pays, 3 sur 4 se sont prononcés pour le maintien de la Coupe du Monde tous les 4 ans. Dans le détails, 77% des joueurs européens et asiatiaques et 63% du continent américain sont pour le maintien du format actuel. Mais ils ne sont que 49% du continent africain à vouloir garder le rythme de 4 ans, les autres étant pour une Coupe du Monde tous les 2 ou 3 ans. Un chiffre interpelle celui de 21% avancé par le secrétaire générale de FIFPro Jonas Baer-Hoffman.

*Seulement 21% des joueurs pensent que leur voix est respectée et que leur bien-être est suffisamment considéré par la gouvernance du football international .*

Peut être le chiffre le plus inquiétant de cette enquête.