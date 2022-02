Coupe de France : France TV montre les coulisses du tirage après des accusations de manipulation

Accusés de manipulation, France Télévisions s'est vue obligée de montrer les coulisses du tirage au sort des quarts de finale.

par Greg Godefroy

Un tirage au sort qui a fait beaucoup parler. Avant la rencontre entre le PSG et l'OGC Nice pour le compte des 8èmes de finale de Coupe de France, le tirage au sort des quarts de finale a été effectué par Philippe Candeloro sur France 3 et a décidé d'une possible affiche très alléchante entre le PSG et l'Olympique de Marseille. Un tirage au sort effectué hors caméra qui a suscité beaucoup d'interrogations sur les réseaux, accusé même de triche et de manipulation pour avoir cette affiche.

Devant l'ampleur du nombre de messages sur Twitter, France Télévisions s'est sentie obligée de se justifier et a même diffusé les images de la caméra isolée du tirage sur les réseaux afin de couper court à toute polémique à la mi-temps du match entre le PSG et Nice.

Il n’y a pas eu d’arrangement. [ … ] Il n’y a pas de boule chaude non plus.

Une polémique qui n'aurait de toutes façons pas fait long feu puisque l'OGC Nice a éliminé le PSG aux tirs aux buts.