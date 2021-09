Conor McGregor veut gagner plus d'argent que Lionel Messi

Conor McGregor a annoncé sur ses réseaux qu'il était bien déterminé à gagner plus d'argent que Lionel Messi cette année.

par Greg Godefroy

Conor McGregor est actuellement en convalescence ce qui lui donne pas mal de temps pour alimenter ses réseaux sociaux et clasher comme il aime le faire . Et si The Notorious s'est affiché sur Instagram avec le maillot du PSG avant les premiers pas parisiens de Lionel Messi contre Reims, ce n'était pas spécialement pour fêter ce moment historique mais surtout pour afficher son soutien à son pote Sergio Ramos . Et à annoncer qu'il était bien déterminé à gagner plus d'argent que l'argentin cette année .

Posé au Beverly Hills pour soutenir mon bro Sergio Ramos au PSG . C’est fou comme cette équipe a réuni tous ces incroyables joueurs, et si rapidement qui plus est . Messi touche 75 millions de dollars annuels, net . Sans inclure les contrats publicitaires en prime . Il va être dur à battre cette année pour le classement Forbes si je ne fais pas un autre combat . Cela étant dit, ne m’enterrez pas trop vite__ . L’année fiscale Forbes a commencé il y a deux mois seulement et j’ai déjà gagné ce qu’il gagne en salaire en un an.

On fera les comptes l'année prochaine .