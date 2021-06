Christian Eriksen donne de ses nouvelles après son malaise sur le terrain

Sur ses réseaux sociaux, l'international danois a donné des nouvelles rassurantes après son malaise.

par Team Mouv'

Il nous a fait une frayeur énorme lors du match Danemark - Finlande du samedi 12 juin ( 0 - 1 ) . Christian Eriksen avait fait un malaise cardiaque en plein match, s'effondrant sur le terrain. L'image a marqué le début de cet Euro 2020, mais heureusement, le joueur a rapidement été pris en charge et va mieux aujourd'hui .

Un message rassurant

Sur Instagram, le joueur de 29 ans qui évolue à l'Inter Milan a posté une photo à l'hôpital en donnant de ses nouvelles . "Bonjour à tous . Un grand merci pour vos doux et gentils soutiens et pour vos messages venus du monde entier . Ça veut dire beaucoup pour moi et ma famille . " avant d'ajouter qu'il doit encore faire des examens pour vraiment comprendre ce qu'il s'est passé : "Je vais bien, dans ces circonstances . Je dois encore faire des examens à l’hôpital, mais je me sens bien . Maintenant, je vais encourager les gars pour les prochains matchs du Danemark . Jouez pour le pays ! "