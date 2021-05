Chelsea-Real : la masterclass de N'Golo Kanté saluée par les supporters et les internautes

N'Golo Kanté a encore régalé au match retour Chelsea VS Real.

par Team Mouv'

Sah, quel plaisir de retrouver N'Golo Kanté à un niveau stratosphérique ! Homme du match l'aller et au retour, le milieu français a permis à son équipe de Chelsea de décrocher un billet pour la finale de la Ligue des Champions .

Performance XXL

A Stamford Bridge, omniprésent, N'Golo qui a parcouru 11,38 kilomètres, a mis la misère au milieu ( pourtant génial ) du Real Madrid en donnant une leçon à Kroos, Modric, Casemiro . . . En plus, il a été décisif sur les buts de Werner et Mount ( avant dernières passes décisives ) . Une vraie masterclass qui fait plaisir à voir, à quelques semaines de l'Euro !

N'Golo, l'idole

Chouchou du public français, Kanté est aussi celui des supporters des blues qui l'ont ovationné à sa sortie du stade .

Sur les réseaux, les internautes ont également salué sa performance incroyable, du très très grand Kanté .

Etienne Didot, ancien jouer de Ligue 1 à Guingamp et Toulouse, y est également de son petit commentaire on ne plus élogieux .

Vivement l'Euro !

Pour en savoir en plus, sur le prodige du 9 - 2, foncez mater cet épisode "A la base" par Greg .