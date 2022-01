CAN : le Burkina Faso qualifié en demi-finales, scènes de liesse à Ouagadougou

Qualifiés en demi-finale de la CAN, les burkinabés fêtent leur victoire face à la Tunisie dans les rues de Ougadougou.

par Team Mouv'

Alors qu'il jouait les quarts de finale ce samedi 28 janvier face à la Tunisie, le Burkina Faso s'est qualifié en demi-finale sur un score de 1 à 0 et il n'en fallait pas plus aux burkinabés pour exploser de joie.

Les Étalons éliminent les Aigles de Carthage

Ce 28 et 29 janvier 2022 se jouaient les match de quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nation. Alors que le Maroc, la Guinée Équatoriale et la Gambie ont été éliminés de la compétition, le Burkina Faso quant à lui, reste dans la course puisqu'il s'est qualifié samedi dernier face à la Tunisie.

En effet, après avoir ouvert quelques brèches dans la défense des Aigles de Carthage en première période, les Étalons ont conclu celle-ci par un but de Dango Ouattara, à quelques secondes de la fin du temps additionnel. Celui qui s'est vu attribuer un carton rouge et donc se faire expulser du terrain à la 82ème minutes aura tout de même offert la victoire à son équipe et donc sa qualification en demi-final pour le plus grand bonheur du peuple burkinabé.

Suite à cette victoire, les habitants de Ougadougou, capitale du Burkina Faso, sont sortis dans les rues de la ville pour exprimer à juste titre leur joie collective face à ce remake de 2017.

Alors que le pays venait de vivre un coup d'État, les Étalons ont su redonner le sourire à leur peuple. Ils leur donnent désormais rendez-vous le 2 février prochain pour les encourager, toujours avec ferveur, lors de leur rencontre pour les demi-finale face au Sénégal.