CAN : au moins huit morts et plusieurs blessés dans une bousculade avant le match Comores-Cameroun

En marge du match Comores-Cameroun à la Coupe Africaines des Nations, une bousculade a fait plus de 8 morts et plusieurs blessés.

Le match Comores-Cameroun aura été le décor d'une terrible tragédie : en marge de l'événement, un mouvement de foule a entraîné la mort de 8 personnes, et plusieurs blessés graves.

A Yaoundé, la soirée du 24 janvier aura, malgré la victoire, tristement marqué les esprits. Avant le match Comores-Cameroun, un drame a en effet pris place près du stade d'Olembé : un grand nombre de personnes ont été piétinées dans un mouvement de foule, qui a fait plus de cinquante blessés et coûté la vie à au moins huit personnes. Un accident tragique, auquel ont aussitôt réagi les autorités.

De la fête au drame

Selon le ministère, le mouvement de foule aurait eu lieu à l'entrée du stade, juste avant la rencontre entre l'équipe des Comores et celle du Cameroun. Un trop grand nombre de personnes auraient alors tenté de rentrer sur le lieu du match : 50 000 personnes se sont massées près des entrées pour essayer de pénétrer dans le stade. Or, si celui-ci peut contenir jusqu'à 60 000 personnes, les organisateurs avaient prévu de ne le remplir qu'à 80% en raison de la crise sanitaire.

Les autorités sanitaires annoncent pour l'instant un bilan d'une cinquantaine de blessés, dont plusieurs sont graves, et de huit morts. Un bébé a également été piétiné, mais est à présent dans un état stable. Une infirmière à l'hôpital Messassi où ont été transféré plusieurs patients en urgence, regrette ainsi au micro d'Associated Press : "Certains sont grièvement blessés; nous allons devoir les évacuer dans un hôpital spécialisé". La Confédération Africaine de Football a aussitôt réagi à l'événement, déclarant "enquêter sur la situation pour avoir plus de détails". Une enquête a également été ouverte par le président camerounais, Paul Biya, qui souhaite "que la lumière soit faite sur cet incident tragique", et appelle ses citoyens au calme.

Un nouvel accident tragique, qui, comme celle du festival Astroworld, nous rappelle le danger des foules : quand le public est euphorique, les foules ont tendance à déborder. Un problème qui est peut-être accentué par le retour du public dans les salles et les stades, après une longue période de pause due à la crise sanitaire.