CAN : Alonzo interpelle Samuel Eto'o après la défaite des Comores

Alonzo n'a pas aimé le traitement réservé aux joueurs comoriens et il l'a fait savoir à Samuel Eto'o.

par Greg Godefroy

Les Comores nous ont fait rêver. L'une des plus petites équipes présentes à cette Coupe d'Afrique des Nations a réalisé un parcours remarquable pour sa 1ère participation en passant les phases de poules et ne se faisant éliminer qu'en 8ème de finale par le Cameroun. Mais cette victoire camerounaise est "honteuse" pour le rappeur marseillais Alonzo qui n'a pas hésité à interpeller sur les réseaux Samuel Eto'o, le président de la fédération camerounaise. Il n'a pas hésité à poster plusieurs stories sur ses réseaux.

*"Mon cousin tu vois ça, et tu ne dis rien ?! Pas toi Samuel… (…) On est des Kings, on est fiers. Merci les Comores et Samuel Eto’o, prend la parole on t’écoute. La victoire de la honte !* On ne retiendra que le positif, merci les Comores."

Rohff n'a pas hésité non plus à dénoncer les conditions du match et a félicité les joueurs comoriens.

A voir maintenant si le message a été entendu par Samuel Eto'o.