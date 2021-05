Brulux tacle Deschamps qui ne sélectionne toujours pas Benzema... en Équipe de France

Quand Brulux prend la défense de Karim Benzema.

par Team Mouv'

La non - sélection de Karim Benzema en équipe de France est carrément devenue une affaire d'Etat et la plupart des fans de foot réclament son retour, mais Didier Deschamps n'est pas du tout de cet avis . . .

Une incompréhension totale

Bouillant avec le Real Madrid en ce moment et comme chaque saison, Karim enchaîne les buts et les passes décisives en Liga et en Ligue des Champions, au point de pousser les journalistes espagnols à supplier Deschamps de le faire revenir en Equipe de France . Marca a carrément fait sa Une avec un titre on ne peut plus explicite le lendemain du nul entre Chelsea et le Real : "c'est un crime" qu'il ne soit pas sélectionné . Des mots forts qui ont fait beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux et qui ont fait réagir Brulux qui a confirmé les propos du journal espagnol avec ses mots à lui sur son compte Snapchat :

C'est un crime et un manque de respect total envers le football et les fans de ballon rond .

Brulux - capture Snapchat

Sur Instagram, il en rajouté une couche pour apporter son soutien à KB9 .

Malgré leurs différends, on rêve qu'un jour ( même si on y croit moyen ) que Karim et Didier discutent, se réconcilient et fasse des merveilles avec l'équipe de France .

L'espoir fait vivre, comme on dit !