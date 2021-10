Booba tacle Paul Pogba sur sa chaussure vegan non-binaire

La nouvelle chaussure de foot dévoilée par Paul Pogba n'a pas l'air de beaucoup plaire à Booba.

par Greg Godefroy

Booba n'en a jamais fini de clasher et cette fois sa cible s'appelle Paul Pogba. Le joueur de Manchester United et de l'équipe de France a dévoilé il y a quelques jours sa nouvelle collaboration avec Adidas et la styliste Stella McCartney pour une paire de crampons vegan et non binaire .

Une pique gratuite

Une campagne que Booba n'a apparemment pas apprécié, ce qu'il n'a pas manqué de dire sur ses réseaux . Des visuels de la campagne pour la nouvelle Predator Freak que Booba a légendé à sa façon .

"Et lui qui fait la promotion d'une chaussure non - binaire . C'est à cause des vendus comme toi qu'on va tous couler ! ! "

"Paul Pogba quand ton fils va rentrer de l'école et qu'il va te dire qu'il est non - binaire et qu'il veut se couper la biloute, tu m'appelleras et on ira se prendre un café . "

Booba clashe Pogba

C'est ce qu'on appelle un tacle à la gorge .