Booba se moque de la signature de Messi au PSG

Le Duczer a gardé un oeil sur l'actu mercato et comme souvent, il a eu son mot à dire.

par Team Mouv'

Alors que les fans du PSG accueillent à bras - ouverts le légendaire attaquant Lionel Messi, Booba y est allé de son petit commentaire sur les réseaux . Comme à son habitude, le Duc de Boulogne a fait preuve d'ironie et de sarcasme.

"Il va nous servir à quoi contre Clermont - Ferrand ?"

Dans un premier temps, B2O a partagé l'image de l'arrivée de Messi à l'aéroport mardi 10 août avec le commentaire : "On attend Jésus et on a eu Lionel, on va voir si il s'y connait en fin du monde" . Ce commentaire a fait réagir Dala, rappeur avec lequel il a collaboré sur le titre Vue sur mer extrait de l'album ULTRA.

Storie de Booba - Capture d'écran Instagram

Les deux amis se sont échangés une série de vannes à propos de ce transfert historique : "C'est une insulte, Messi Clermont . . . Starfoulah, que Dieu nous guide vers la lumière" ironise Booba, "Il va marcher sur le terrain" renchérit Dala .

Storie de Booba - Capture d'écran Instagram

La LDC dans le viseur

En Ligue 1 ou en Ligue des Champions, Lionel Messi et ses co - équipiers seront probablement attendus au tournant par les supporters du Paris Saint - Germain galvanisés par l'arrivée de la légende au Parc des Princes .

En attendant les premiers matchs, Messi s'acclimate et commence son intégration au collectif parisien . Ce mercredi 11 août 2021 en conférence de presse il a déclaré : "Mon rêve est de soulever encore une fois le trophée de la Ligue des Champions__ . C’est ce qu’on va essayer de faire" . . . Voilà qui ferait taire les critiques !